Un Posto al Sole, anticipazioni 12 dicembre: Alice e Vinicio se ne vanno, Rosa pentita della sua decisione

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. La soap partenopea torna con un nuova puntata, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di venerdì 12 dicembre Palazzo Palladini si prepara a gestire il dopo Raffaele, individuando la persona che succederà al portiere. Intanto, la rottura tra Alice e la sua famiglia è diventata insanabile.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Raffaele è pronto a lasciare Palazzo Palladini, dopo aver allestito l'ultimo presepe. Rosa sembrava essere la prossima candidata al ruolo, ma la Picariello ha avuto paura di sconvolgere la vita di Manuel e, nonostante Clara avesse provato a convincerla ad accettare, ha preferito declinare la proposta.

Nel frattempo, tra Alice e Marina si è creato un muro: la ragazza, tornata da Vinicio in un momento di grande difficoltà del Gagliotti minore, non ha nessuna intenzione di giustificare la nonna per averne sfruttato la tossicodipendenza per mettere all'angolo Gennaro ai Cantieri.

Anticipazioni 12 dicembre: Alice e Vinicio se ne vanno, Rosa pentita della sua decisione

Alice

Alice e Vinicio hanno deciso di partire: dato che le loro famiglie non fanno che creare problemi nel loro rapporto, i due hanno pensato di lasciare Napoli per un po'. I due perciò, si preparano ad andare a Londra, mentre Elena è in crisi per la distanza che si è creata con la figlia.

Intanto, i conflitti ai Cantieri continuano. Deciso a spuntarla su Roberto, compreso che gli equilibri sono cambiati, Gennaro cerca di coalizzarsi con Filippo e portarlo dalla sua parte. Qualcuno, però, sta per sconvolgere i suoi piani.

Alberto

Veniamo infine a Palazzo Palladini, dove gli inquilini devono ancora decidere chi sarà il prossimo portiere. Il candidato caldeggiato da Alberto sembra davvero perfetto, sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Rosa nel frattempo sta avendo dei ripensamenti: non è del tutto convinta di aver preso la decisione giusta.