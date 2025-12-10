Un Posto al Sole, anticipazioni 11 dicembre: la riunione per il pensionamento di Raffaele riserva sorprese

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Con la fine dell'anno infatti, la serie partenopea si avvicina a spegnere la sua trentesima candelina.

Nell' episodio di giovedì 10 dicembre assisteremo a una riunione di condominio molto importante, quella in cui gli inquilini di Palazzo Palladini dovranno decidere cosa fare dopo l'uscita di scena di Raffaele.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Nominato da Chiara Petrone, Filippo Sartori è diventato il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Ora per Gennaro Gagliotti gli equilibri all'interno dell'azienda sono cambiati: Filippo è già entrato nella squadra gestionale, e lui potrebbe aver perso la sua posizione di predominio. Gagliotti dovrà dunque fare appello a tutte le sue risorse per volgere la situazione a suo favore.

Intanto, Palazzo Palladini si prepara per salutare Raffaele: dopo aver allestito l'ultimo presepe e aver ricevuto le scuse di Renato, l'uomo è infatti pronto a godersi la pensione. A prendere il suo posto, potrebbe esserci Rosa: le è stato proposto di ricoprire l'incarico, dato che in passato ha già sostituito Raffaele, ma la Picariello non è ancora sicura sul da farsi.

Anticipazioni 10 dicembre: la riunione per il pensionamento di Raffaele, Gennaro vuole manipolare Filippo

Guido

A Palazzo Palladini si svolge la riunione di condominio che dovrebbe stabilire il pensionamento di Raffaele e le decisioni successive: l'incontro però, prenderà una piega inaspettata che potrebbe coinvolgere anche Guido e Mariella.

Filippo intanto parteciperà alla prima riunione ai Cantieri dove, in qualità di amministratore delegato, farà le veci di Chiara. Una situazione che Gennaro cercherà presto di capovolgere: il suo scopo è, ovviamente, riuscire a manipolarlo per averlo dalla sua parte. Allo stesso tempo, anche Roberto e Marina sperano di avere un alleato, nonostante Filippo abbia già chiarito di non voler essere coinvolto nei loro gioco di potere.