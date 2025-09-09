Un Posto al Sole, anticipazioni 10 settembre: Rosa lascia la Terrazza, Alice e Vinicio sempre più in crisi

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Mentre Vinicio e Alice sono sempre più in crisi a causa di Gennaro, Rosa prende un'importante decisione che farà la gioia di Pino. Ecco allora cosa succederà nell' episodio di mercoledì 10 settembre.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Mariella e Guido hanno deciso di riprovarci, ma lei è tormentata dai dubbi e teme di essere di nuovo abbandonata dal suo già ex marito. Marina intanto, deve gestire i Cantieri da sola, in una situazione molto difficile.

Gennaro si è riavvicinato a Vinicio, con cui ormai è molto unito, ma questo ha portato Vinicio ad avere un duro confronto con Alice. Anche Antonietta vive un momento di crisi, sentendosi trascurata e messa da parte dal marito.

Anticipazioni 10 settembre: Rosa lascia la Terrazza, Alice e Vinicio sempre più in crisi

Rosa e Pino

Rosa prende una decisione importante: lascia la Terrazza e torna a vivere nel suo appartamento insieme a Manuel. Giulia e Luca sono molto dispiaciuti, dato che si erano affezionati alla sua presenza e a quella del figlio. Pino, pur contento di avere di nuovo un po' di privacy con la sua compagna, non è del tutto tranquillo: il pensiero di chi possa frequentare l'abitazione di Rosa lo lascia con qualche preoccupazione.

Intanto la crisi tra Vinicio e Alice si fa sempre più evidente. I due sono in rapporti molto tesi e ogni tentativo di chiarimento, sembra solo peggiorare le cose. A complicare la situazione c'è Gennaro, che continua a influenzare il fratello, alimentando ulteriormente i conflitti familiari.

Nel frattempo, Roberto si trova in seria difficoltà dopo aver perso il controllo e colpito Gennaro. L'uomo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni e teme che l'episodio possa avere ripercussioni legali. Ferri si rivolge perciò ai suoi avvocati, nel tentativo di trovare una soluzione che lo aiuti a uscire dai guai.