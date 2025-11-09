Un Posto al Sole, anticipazioni 10 novembre: Giulia preoccupata per Gianluca, Castrese contro Gagliotti

Nuova settimana in compagnia degli inquilini di Palazzo Palladini, su Rai Tre. Torna infatti domani, alle 20.50, la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di lunedì 10 novembre la fuga di Gianluca preoccupa Giulia, che prenderà una decisione molto importante. Anche per Castrese è tempo di decisioni, intenzionato a riprendersi quello che Gagliotti gli ha sottratto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Il Vulcano ha problemi economici, così si è dovuto tagliare sul budget: a farne le spese è stato purtroppo Gianluca, ultimo arrivato e primo ad essere licenziato per poter contenere le spese. Il ragazzo l'ha presa male, peggio di quanto si aspettassero Nunzio e Silvia.

Intanto Marina si è resa conto che la tossicodipendenza di Vinicio va maneggiata con cautela: se all'inizio pensava di sfruttarla a proprio favore, ora ha detto a Roberto Ferri di avere remore. Naturalmente l'obiettivo è sempre lo stesso: riavere il controllo dei Cantieri, dove il punto debole di Gennaro Gagliotti potrebbe essere proprio Vinicio.

Anticipazioni 10 novembre: Giulia preoccupata per Gianluca, Castrese contro Gagliotti

Giulia Poggi

Era stato assunto al Vulcano proprio per aiutarlo, per dargli un nuovo inizio da cui ripartire. Quando Nunzio e Silvia gli hanno detto che avrebbero dovuto licenziarlo, Gianluca non l'ha presa bene. Anzi: il Palladini è scappato, lasciando in ansia le persone che gli vogliono bene. Conoscendo i suoi problemi con l'alcol, così come le intemperanze che questa dipendenza provoca, Giulia prenderà una decisione drastica.

Mariella

Bice invece, coinvolgerà Mariella nel suo piano per recuperare i soldi dalla villa di Troncone.

Castrese infine, il fratello di Mariella, confida a Cerruti che vuole riavere il marchio dai Gagliotti, perciò non si lascerà intimidire e farà tutto ciò che serve per riuscirci: è dunque deciso a intraprendere la battaglia per ottenerlo.