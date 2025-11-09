Un Posto al Sole, anticipazioni 10 novembre: Giulia preoccupata per Gianluca, Castrese contro Gagliotti

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50

Gianluca Palladini
NOTIZIA di 09/11/2025

Nuova settimana in compagnia degli inquilini di Palazzo Palladini, su Rai Tre. Torna infatti domani, alle 20.50, la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Nell' episodio di lunedì 10 novembre la fuga di Gianluca preoccupa Giulia, che prenderà una decisione molto importante. Anche per Castrese è tempo di decisioni, intenzionato a riprendersi quello che Gagliotti gli ha sottratto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Vinicio Gianluca Spagnoli Un Posto Al Sole
Gianluca Spagnoli è Vinicio

Il Vulcano ha problemi economici, così si è dovuto tagliare sul budget: a farne le spese è stato purtroppo Gianluca, ultimo arrivato e primo ad essere licenziato per poter contenere le spese. Il ragazzo l'ha presa male, peggio di quanto si aspettassero Nunzio e Silvia.
Intanto Marina si è resa conto che la tossicodipendenza di Vinicio va maneggiata con cautela: se all'inizio pensava di sfruttarla a proprio favore, ora ha detto a Roberto Ferri di avere remore. Naturalmente l'obiettivo è sempre lo stesso: riavere il controllo dei Cantieri, dove il punto debole di Gennaro Gagliotti potrebbe essere proprio Vinicio.

Un Posto al Sole, anticipazioni 7 novembre: Gianluca viene licenziato Un Posto al Sole, anticipazioni 7 novembre: Gianluca viene licenziato

Anticipazioni 10 novembre: Giulia preoccupata per Gianluca, Castrese contro Gagliotti

Upas Giulia Poggi Marina Tagliaferri
Giulia Poggi

Era stato assunto al Vulcano proprio per aiutarlo, per dargli un nuovo inizio da cui ripartire. Quando Nunzio e Silvia gli hanno detto che avrebbero dovuto licenziarlo, Gianluca non l'ha presa bene. Anzi: il Palladini è scappato, lasciando in ansia le persone che gli vogliono bene. Conoscendo i suoi problemi con l'alcol, così come le intemperanze che questa dipendenza provoca, Giulia prenderà una decisione drastica.

Mariella Un Posto Al Sole
Mariella

Bice invece, coinvolgerà Mariella nel suo piano per recuperare i soldi dalla villa di Troncone.
Castrese infine, il fratello di Mariella, confida a Cerruti che vuole riavere il marchio dai Gagliotti, perciò non si lascerà intimidire e farà tutto ciò che serve per riuscirci: è dunque deciso a intraprendere la battaglia per ottenerlo.