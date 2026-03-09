Un Posto al Sole, anticipazioni 10 marzo: tra Alberto e Anna scoppia la passione, Greta dimessa dall'ospedale

Il triangolo tra Alberto, Anna e Gianluca arriva al punto di non ritorno, con Alberto tormentato per le conseguenze delle sue azioni: da un lato incapace di resistere all'attrazione per Anna, ma dall'altro si sente in colpa nei confronti del figlio. È quello che vedremo nell' episodio di martedì 10 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv.

L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Gianluca e Alberto sono entrambi attratti da Anna, e ora l'avvocato Palladini è in preda a un vero e proprio conflitto interiore, combattuto tra l'amore di un padre e l'attrazione per la misteriosa ragazza.

Nel frattempo Roberto Ferri fa fatica a stabilire un contatto con Cristina, la figlia trasferitasi a Palazzo Palladini dopo il terribile incidente d'auto in cui è rimasta coinvolta e che ha lasciato lei ferita, la madre Greta in coma e, notizia più dolorosa di tutte, in cui è morto il compagno della mamma, Eduardo.

Mariella infine, sta continuando a flirtare con Massaro sull'app di incontri.

Anticipazioni 10 marzo: Greta dimessa dall'ospedale, tra Alberto e Anna scoppia la passione

Mariella

Roberto è sollevato dal fatto che Greta si stata dimessa dall'ospedale e che, finalmente, possa tornare a occuparsi della figlia; specie perché lui fatica molto a trovare punti di contatto con Cristina. Tuttavia, una richiesta improvvisa di Greta rischia di rimettere tutto in discussione.

Nel frattempo, Alberto si lascia sempre più travolgere dalla forte attrazione che prova per Anna e tra i due accade l' inevitabile, errore che provocherà un profondo tormento nell'avvocato.

Mariella, invece, decide di affrontare Sergio senza più esitazioni: dopo aver chattato con lui sull'app di incontri, lo mette con le spalle al muro organizzando un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.