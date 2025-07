Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Marina e Roberto contro il rilancio di Gagliotti

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Con Gennaro Gagliotti amministratore delegato dei Cantieri, Marina e Roberto dovranno combattere ancora più di prima per il bene dell'azienda.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti non sta rendendo facile la vita di Roberto e Marina. L'imprenditore infatti, divenuto Amministratore Delegato dell'azienda con la complicità di Chiara Petrone, gestisce i Cantieri come fossero cosa sua. La tensione è grande, tanto che Roberto non è riuscito a trattenersi davanti ad una battuta infelice dell'avvocato Alberto Palladini e gli ha tirato un pugno.

Anticipazioni 10 luglio: Marina e Roberto contro il rilancio di Gagliotti

Roberto Ferri

Gennaro ormai si comporta da padrone assoluto dei Cantieri, e lo fa senza tenere conto degli altri soci. Diventare amministratore per lui non ha solo significato acquisire un nuovo incarico, quanto aver vinto la sua personalissima lotta per il potere: e ora il potere ce l'ha lui, non più i coniugi Ferri.

Spavaldo come e più di prima, ora Gagliotti vuole procedere con il piano di rilancio dell'azienda e non ha alcuna intenzione di aspettare. Roberto e Marina dovranno fermarlo e, soprattutto, dovranno trovare un modo diverso da quelli tentati finora: il problema però, è che la coppia non sa a chi rivolgersi, hanno giocato tutte le carte che avevano a loro disposizione. Come se non bastasse, Roberto ha anche aggredito Palladini.

Eugenio - Un posto al sole

Nel frattempo Viola è preoccupata per Eugenio che viene sottoposto a una serie di accertamenti. La Bruni aspetterà con ansia i risultati delle analisi, nella speranza che i medici possano curarlo; il timore infatti, è che il magistrato abbia qualcosa di molto grave. Non solo, se così fosse, il Nicotera dovrà affrontare un'operazione molto delicata, che potrebbe metterne persino a repentaglio la vita.