Un Posto al Sole, anticipazioni 10 giugno: Micaela vuole cacciare Samuel e Gabriela

Nuovo appuntamento domani, martedì 10 giugno, su Rai 3 con Un Posto al Sole. Micaela sta pensando a come riprendersi tutto e ha escogitato un piano; scopriamo cosa accadrà in questo nuovo episodio, in onda alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Giulia Poggi

Giulia ha ricevuto la telefonata di Gianluca Palladini ed è corsa da Luca: l'uomo però, non voleva essere trovato e si è rivelato molto freddo nei suoi confronti.

Nel frattempo, il ritorno di Micaela si è abbattuto sulle sue sorelle: su Serena perché si è trovata ad ospitarla, su Manuela perché ora vorrebbe riprendersi il posto in radio.

Anticipazioni 10 giugno: Micaela vuole cacciare Samuel e Gabriela

Samuel

Micaela rivuole tutto quello che ha lasciato prima di partire, ma naturalmente né Manuela è disposta a lasciarle il posto in radio, né Samuel il seminterrato. A maggior ragione ora che ha uno spazio tutto suo dove trascorrere il tempo con Gabriela.

La Cirillo perciò ha pensato a un piano per "cacciarli", ma stavolta Samuel non si lascerà abbindolare come in passato.

Nel frattempo, Niko non riesce più a tenere il segreto con Alberto: dopo che Luca si è rifugiato da Gianluca, Niko è tornato in contatto con il figlio di Palladini. Non solo: Giulia si è recata da lui per riportare a casa Luca, e i contatti tra le famiglie al momento sono molto stretti.

Viola e Damiano

Intanto Viola, in procinto di partire per la vacanze con Damiano, si è trovata costretta a fermare tutto. Deve infatti affrontare il consiglio di classe, furioso per quanto accaduto con la madre di Matteo. Allo stesso tempo, anche Damiano ha problemi sul lavoro: la tensione con Gallo è sempre più alta, dato che il suo superiore non fa che osteggiarlo.