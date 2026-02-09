Un Posto al Sole, anticipazioni 10 febbraio: Stella mette a rischio Eduardo

Ferri messo alle strette da Michele Saviani, finirà per prendere una decisione sul nuovo direttore della radio. È quello che vedremo nell' episodio di martedì 10 febbraio di_ Un Posto al Sole_, la soap più longeva della nostra tv. Arrivata a spegnere le candeline dei trent'anni, stanno andando in onda gli episodi con Whoopi Goldberg guest star, chiamata proprio per onorare la ricorrenza con la storyline di Eleaonor Price.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo, esaltato dal successo del furto alla villetta, sembra di nuovo trovare un'intesa con Stella, ma non sa che questo riavvicinamento, molto presto, rischierà di mettere a rischio l'equilibrio familiare costruito con Clara. Intanto Michele affronta Roberto Ferri: chiamato per le celebrazioni per i trent'anni della radio, forte anche delle parole che Elena gli aveva riservato, il giornalista rivendica il proprio ruolo e si propone come nuovo direttore. Stavolta Saviani è deciso a non lasciarsi più mettere i piedi in testa dall'imprenditore.

Anticipazioni 10 febbraio: Stella mette a rischio Eduardo, Ferri sceglie il nuovo direttore della radio

Clara

Dopo il colpo, Stella aveva nutrito speranze ne confronti di Eduardo; invece Sabbiese, è presto tornato ad essere freddo nei suoi confronti. Ferita dalla freddezza di Eduardo allora, Stella fa un pericoloso colpo di testa, che rischia di minare la serenità familiare di Sabbiese: lui e Clara infatti, sembrano essere tornati in armonia, dopo un periodo burrascoso. La coppia è anche pronta a cambiare casa, per trasferirsi insieme nell'appartamento di Damiano; Renda intanto, si trasferirà da Rosa per vivere insieme a lei e Manuel come una famiglia.

Nel frattempo, ripensando alla conversazione con Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Mariella e Sasà invece, decidono che è arrivato il momento di aiutare Bice a trovare un principe azzurro e mettono a punto una strategia per riuscire nell'obiettivo.