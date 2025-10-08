Un Posto al Sole, anticipazioni 9 ottobre: Mariella vede Guido insieme a Claudia

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 9 ottobre vedremo Roberto pensare a come farsi giustizia in carcere, rischiando di peggiorare la sua situazione. Intanto, nuovi problemi all'orizzonte per Guido e Mariella: per i due sembra non esserci mai pace. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli ultimi episodi

Guido

Dopo tanti tira e molla, Mariella e Guido sembravano finalmente essere pronti a tornare insieme: a Napoli però è appena tornata Claudia.

Nel frattempo Roberto sta subendo continue minacce da parte di Rosario e dei compagni di cella, peggiorati da quando l'imprenditore ha protetto Ludovico. Filippo intanto, è tormentato dal desiderio di aiutare il padre ed è molto preoccupato.

Anticipazioni 9 ottobre: Mariella vede Guido insieme a Claudia

Roberto Ferri

Ancora scottato per l'aggressione subita in carcere da Rosario, Roberto Ferri non ha nessuna intenzione di lasciarsi intimidire ed anzi è determinato a difendersi. Marina nel frattempo continua a tenere testa a Gennaro Gagliotti che, con Ferri in prigione e Vinicio che lo spalleggia, ora è in una posizione predominante; Marina perciò, sta elaborando un piano per sottrarre i Cantieri al potere di Gagliotti.

Claudia Costa

Veniamo ora alla coppia Mariella-Guido. Proprio quando le cose sembravano andare meglio per i due ex coniugi, Mariella vede Guido insieme a Claudia, mano nella mano al Vulcano. Mariella dunque, avrà un momento di grande sconforto: di nuovo, per la seconda volta, si sentirà messa da parte dalla stessa donna che è stata la causa della rottura con Guido. Il Del Bue questa volta dovrà faticare moto per recuperare la sua fiducia, spiegandole che quello che ha visto, era solo un incontro tra due persone che si sono volute bene in passato. Infine, Renato inizia a soffrire per l'assenza di Raffaele, ma troverà comunque un modo per averlo vicino...