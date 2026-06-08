Un Posto al Sole, anticipazioni 9 giugno: Ferri indaga su Mori, Cristina delusa da Leo

Torna su Rai Tre la soap Un Posto al Sole, l'appuntamento che tiene compagnia ai telespettatori da trent'anni. Nell' episodio di martedì 9 giugno Ferri vorrà saperne di più su Mori, mentre Rosa e Damiano si riappacificheranno, ma non per questo tutto è risolto. Intanto, con questo episodio, la serie celebra anche la Settimana europea dell'energia sostenibile inserendo un momento in cui Silvia si congratula con Roberto per il suo programma in radio, in cui ha approfondito le strategie per aumentare la produzione di energia pulita.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Rosa

Una notizia inaspettata da parte di Pino sconvolge Rosa, già alle prese con le conseguenze del duro scontro con Damiano: tra i due sarà possibile una riconciliazione o le tensioni continueranno a crescere? Intanto Diego e Lorenza sono sempre più vicini, ma questa situazione al Vulcano non piace a tutti.

Bice e Sergio intanto, sembrano pronti a fare pace, anche se Mariella e Guido scopriranno che la loro serata romantica ha preso una piega decisamente diversa da quella prevista.

Anticipazioni 9 giugno: Ferri indaga su Mori, Cristina delusa da Leo

Roberto Ferri

Roberto Ferri vuole vederci chiaro sul trasferimento di Mori a un'altra emittente radiofonica ed è deciso a scoprire cosa si nasconde dietro quella scelta. Intanto Cristina attraversa un momento di forte delusione nei confronti di Valentina e Leo, mentre quest'ultimo farà di tutto per riconquistare la sua fiducia e rimediare agli errori del passato.

Nel frattempo, tra Damiano e Rosa sembra tornare il sereno, ma il ricordo di Pino è davvero svanito dalla mente della ragazza?

Veniamo infine a Bice, che soffre per l'atteggiamento di Sergio: le tensioni tra i due continuano a ripercuotersi anche sulla vita di coppia di Guido e Mariella, sempre più coinvolti nelle loro complicate vicende.