Un Posto al Sole, anticipazioni 10 dicembre: Damiano rassicura Rosa su Eduardo, Filippo arriva ai Cantieri

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Vicina a compiere trent'anni il prossimo anno, la serie tiene compagnia al pubblico ogni giorno alle 20.50, dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di mercoledì 10 dicembre troveremo un Gennaro Gagliotti che non ha più il potere di prima all'interno dei Cantieri, mentre Eduardo continuerà a comportarsi in maniera molto strana.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel corso della prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Filippo

Filippo ha accettato la proposta di Chiara Petrone e ora è il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, divenendo di fatto la persona che può controllare Gennaro Gagliotti.

Intanto Marina e Roberto potrebbero avere un'arma in più a loro favore, ma Filippo ha già specificato che non vuole avere niente a che fare con le loro lotte di potere interno.

Anticipazioni 10 dicembre: Damiano rassicura Rosa su Eduardo, Gennaro perde potere ai Cantieri

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti ha perso il potere di un tempo: con l'arrivo di Filippo Sartori infatti, capisce che i giochi di potere sono cambiati, e dovrà stare molto attento. Gennaro deve affrontare l'ingresso di Filippo nella squadra gestionale, ma non sarà l'unico ritorno capace di rimescolare le carte.

Nel frattempo la frattura fra Alice e la famiglia sembra arrivare a un punto di non ritorno: i tentativi di mediazione di Elena non bastano, la ragazza è su tutte le furie con la nonna che ha usato le fragilità di Vinicio per mettere in difficoltà il fratello.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Intanto Damiano prova a rassicurare Rosa su Eduardo: da qualche tempo infatti, Sabbiese si comporta in maniera strana, è frustrato e scontroso. Un comportamento che sta influendo sul rapporto con Clara: Eduardo sembra riavvicinarsi alla compagna, salvo poi continuare ad essere attirato da Stella. Notando l'atteggiamento dell'amico perciò, Damiano cercherà di tranquillizzare Rosa ma, in realtà, è lui stesso a nutrire dubbi su Eduardo.