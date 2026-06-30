Un Posto al Sole, anticipazioni 1° luglio: Damiano scopre la verità e rompe con Eduardo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Damiano
NOTIZIA di 30/06/2026

Sarà una puntata che segnerà una svolta per i protagonisti di Un Posto al Sole, l' episodio di mercoledì 1° luglio: Damiano ed Eduardo faccia a faccia, e la fine di un'amicizia storica. Dopo averlo tanto difeso ed aver dato la caccia alla banda delle villette infatti, dopo il colpo a Palazzo Palladini, il poliziotto scoprirà la verità sull'amico. E ora le cose non saranno più come prima, perché Renda è intenzionato a dire tutto a Rosa. Sulla vita di Sabbiese e dei suoi cari, sta per abbattersi un ciclone.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è, come da trent'anni a questa parte, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole 12
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Grillo stava per incastrare Eduardo, ma Stella lo ha avvertito e il suo intervento lo ha aiutato a sottrarsi alla trappola. Ad aiutarlo ancora di più però, è l'incontro con Damiano: i due riescono a scappare, seminando il superiore di Damiano, ma adesso Eduardo non potrà più nascondere la sua seconda vita.
Nel frattempo non accenna a risanarsi la crisi tra Ida e Diego, col secondo sempre più invaghito della bella Lorenza.

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Anticipazioni 1° luglio: Damiano scopre la verità e rompe con Eduardo

Rosa Un Posto Al Sole
Rosa

Damiano ed Eduardo riescono a scappare. La corsa dei due vanifica la trappola di Grillo, ma se nell'immediato Eduardo è salvo, dall'altro ora Damiano ha capito tutto. Salvato l'amico, la rabbia di Renda esploderà: Damiano chiude con Eduardo e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello che, dopo tanti sforzi fatti per ricominciare, è tornato a delinquere.
Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida sfogando la frustrazione con lei: con il suo comportamento, il figlio di Raffaele finirà così per fornire al padre un ulteriore indizio per comprendere quanto sia profonda la crisi della sua relazione.