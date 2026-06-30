Un Posto al Sole, anticipazioni 1° luglio: Damiano scopre la verità e rompe con Eduardo

Sarà una puntata che segnerà una svolta per i protagonisti di Un Posto al Sole, l' episodio di mercoledì 1° luglio: Damiano ed Eduardo faccia a faccia, e la fine di un'amicizia storica. Dopo averlo tanto difeso ed aver dato la caccia alla banda delle villette infatti, dopo il colpo a Palazzo Palladini, il poliziotto scoprirà la verità sull'amico. E ora le cose non saranno più come prima, perché Renda è intenzionato a dire tutto a Rosa. Sulla vita di Sabbiese e dei suoi cari, sta per abbattersi un ciclone.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è, come da trent'anni a questa parte, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Grillo stava per incastrare Eduardo, ma Stella lo ha avvertito e il suo intervento lo ha aiutato a sottrarsi alla trappola. Ad aiutarlo ancora di più però, è l'incontro con Damiano: i due riescono a scappare, seminando il superiore di Damiano, ma adesso Eduardo non potrà più nascondere la sua seconda vita.

Nel frattempo non accenna a risanarsi la crisi tra Ida e Diego, col secondo sempre più invaghito della bella Lorenza.

Anticipazioni 1° luglio: Damiano scopre la verità e rompe con Eduardo

Rosa

Damiano ed Eduardo riescono a scappare. La corsa dei due vanifica la trappola di Grillo, ma se nell'immediato Eduardo è salvo, dall'altro ora Damiano ha capito tutto. Salvato l'amico, la rabbia di Renda esploderà: Damiano chiude con Eduardo e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello che, dopo tanti sforzi fatti per ricominciare, è tornato a delinquere.

Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida sfogando la frustrazione con lei: con il suo comportamento, il figlio di Raffaele finirà così per fornire al padre un ulteriore indizio per comprendere quanto sia profonda la crisi della sua relazione.