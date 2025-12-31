Un Posto al Sole, anticipazioni 1° gennaio: Micaela rovina il cenone a Manuela e Niko

Dopo lo stop di mercoledì 31 dicembre, Un Posto al Sole riprende la sua collocazione nell'access prima time di Rai Tre alle 20.50. Gli inquilini di Palazzo Palladini tornano per festeggiare la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo, aprendo così l'anno in cui ricorre il trentennale della soap partenopea.

Nell' episodio di giovedì 1° gennaio il ciclone Micaela farà irruzione sul cenone, mentre Bice quello Bice travolgerà Mariella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Damiano e la polizia stanno portando avanti le indagini sui furti nelle gioiellerie, mentre sia Rosa che Giulia stanno provando ad aiutare Eduardo. La Picariello infatti, vorrebbe fargli il lavoro a Palazzo Palladini, ora che Raffaele ha deciso di lasciare il portierato. Intanto Sabbiese, nonostante abbia capito che Stella costituisce un pericolo, fa fatica a tenersene lontano; la donna del resto, non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui.

Nel frattempo, Viola ed Eugenio sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti; per la bella insegnate, è tempo di grandi cambiamenti.

Anticipazioni 1° gennaio: Micaela rovina il cenone a Manuela e Niko, il piano di Bice fallisce

Mariella

È l'ultimo dell'anno e Bice riuscirà a mettere in atto il suo piano per recuperare i soldi sottratti da Roncone: per riuscirci, finirà per coinvolgere Mariella trascinandola con le sue idee azzardate. La povera Mariella si ritroverà dunque in una situazione assurda, dato che niente procederà come Bice aveva previsto.

Dal piano fallito di Bice passiamo a Micaela. La gemella ha già parlato con Niko e Manuela di quello che sta succedendo a scuola a Jimmy, preso di mira dai compagni.

Niko

Ora però, istintiva come sempre, Micaela sta per far scoppiare una bomba: durante il cenone per l'ultimo dell'anno infatti, con la famiglia riunita a tavola, la ragazza ha un'idea a dir poco pessima, e cioè contestare l'approccio educativo di Niko e Manuela nei confronti di Jimmy.