Un Posto al Sole, anticipazioni 1° dicembre: Chiara Petrone torna a Napoli

Mentre Whoopi Goldberg è già a Napoli per girare gli episodi di Un Posto al Sole in cui sarà guest star, la soap partenopea procede a passi spediti verso il suo trentesimo compleanno. Lo fa con un Gennaro Gagliotti in un momento molto particolare: non solo il fratello gli si è rivoltato contro, ma Marina e Roberto, grazie all'aiuto di Castrese e Michele Saviani, sono riusciti ad assestare una serie di importanti colpi all'immagine dell'imprenditore.

Nell' episodio di lunedì 1° dicembre però, la coppia dovrà fare molta attenzione: in città infatti, sta per tornare Chiara Petrone. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Dopo tanto tempo, Vinicio si è ribellato a Gennaro. Sempre più disgustato dal comportamento del fratello maggiore, il ragazzo ha smesso di farsi raggirare: questo ennesimo episodio però ha lasciato forti strascichi psicologici, che non fanno che peggiorare lo stato emotivo di Vinicio e, di conseguenza, gli rendono ancora più difficile smettere con le droghe. Per sua fortuna, può contare sulla vicinanza di Alice.

Anticipazioni 1° dicembre: Chiara Petrone torna a Napoli

Marina

Chiara Petrone sta per tornare a Napoli e considerando com'era andata l'ultima volta, questa è una pessima notizia per Marina e Roberto. In passato, la Petrone si era alleata con Gennaro solo per vendetta, perciò ora la coppia dovrà escogitare qualcosa prima che sia troppo tardi: Marina e Roberto elaborano subito un piano contro Gennaro. Mentre Gagliotti sorprende a sua volta con una contromossa, Alice e Vinicio stavolta non si lasciano scalfire dal clima di tensione che li circonda: se erano state le famiglie ad allontanarli, ora il loro rapporto sembra più forte che mai.

Raffaele

Renato e Otello infine, non vorranno rinunciare a Raffaele: i due dunque, proveranno in tutti i modi a convincere Raffaele a rimanere. Renato in particolare, non vuole accettare l'idea l'idea che il suo amico smetta di essere il portiere di Palazzo Palladini per andare in pensione.