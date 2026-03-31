Un Posto al Sole, anticipazioni 1° aprile: Anna e Alberto continuano a vedersi di nascosto

Nuovo appuntamento con la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 1° aprile Alberto e Anna decideranno di continuare a vedersi, nonostante Gianluca. Nel frattempo Roberto affronterà Greta, perché penserà di aver capito qual è il motivo per cui sia tanto scostante nei confronti di Cristina. Mariella infine, indagherà sui sentimenti di Bice riguardo Sergio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto non vuole rinunciare ad Anna, quindi l'avvocato la costringe a interrompere i rapporti con Gianluca; quando però Anna chiude davvero la porta con Gianluca, il ragazzo intuisce che c'è qualcosa di strano.

Nel frattempo Eduardo organizza un nuovo colpo con la banda, Rino incluso. Damiano continua a seguire il caso dei furti senza arrendersi, mentre sia lui che Eduardo non sanno che Grillo è vicino a risolvere tutto.

Infine Cristina, convinta da Leo, decide di non partire con Roberto e Marina. Roberto però, parlando con Greta, inizia a sospettare che ci sia un motivo nascosto dietro il comportamento della donna verso sua figlia.

Anticipazioni 1° aprile: Anna e Alberto continuano a vedersi di nascosto

Roberto Ferri

L'amicizia tra Leo, Valentina e Cristina si rivela meno sincera di quanto apparisse inizialmente. Roberto, sospettando che Greta abbia una relazione segreta, decide di affrontarla, costringendola a confrontarsi con le proprie responsabilità e chiedendo spiegazioni sul suo comportamento degli ultimi tempi.

Intanto, nonostante la partenza imminente da Napoli, Anna e Alberto scelgono comunque di continuare a vedersi di nascosto da Gianluca, il quale invece si trova ad affrontare il dolore di una delusione amorosa tanto improvvisa quanto profonda.

Nel frattempo, con grande prudenza, Mariella cerca di capire se anche Bice, proprio come Sergio, provi ancora un po' di nostalgia per il loro matrimonio.