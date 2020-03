Un posto al sole anticipazioni 1° aprile 2020: Leonardo fa una proposta inattesa a Serena

Un posto al sole tornerà mercoledì 1° aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni prospettano grosse novità in vista per Serena che, dopo il periodo davvero difficile con Filippo, potrebbe tornare a tirare un sospiro di sollievo.

Prossimo alla partenza per un viaggio di lavoro, infatti, Leonardo farà una sorprendente proposta a Serena. La scelta dei testimoni per il matrimonio si rivelerà tutt'altro che semplice per Guido e Mariella.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 1° aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.