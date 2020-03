Un posto al sole anticipazioni 31 marzo 2020: Viola in ansia per Eugenio e la sua famiglia

Nella puntata di Un posto al sole, in onda martedì 31 marzo 2020 su Rai3, Viola sarà fortemente in crisi e in ansia per la propria famiglia: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà martedì 31 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45. Fin dalle anticipazioni emerge l'ansia di Viola, preoccupata per Eugenio e per la propria famiglia.

Mentre le indagini sul clan Tregara proseguono coinvolgendo anche Niko e Susanna, per Viola sarà sempre più difficile gestire la lontananza di Eugenio e il pericolo che la sua famiglia sta correndo. Giulia mantiene il punto con Angela e Franco sulla gestione della cagnolina, ma finalmente si scoprirà il motivo della sua avversione per la bestiola.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 31 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 30 marzo.