Un Piccolo Favore 2, il sequel del film con Anna Kendrick e Blake Lively verrà girato a breve in Italia

Tappa italiana per Un Piccolo Favore 2: le riprese del sequel del film del 2018 con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively dovrebbero infatti avere luogo nel Bel Paese nei prossimi mesi, stando a quanto riportato da People.

Il sito americano segnala infatti Capri come ambientazione del film, e sembrerebbe che già questo autunno potrebbero iniziare i lavori sull'isola.

"Il sequel di Un piccolo favore sarebbe in trattative avanzate per dare il via alle riprese il prossimo autunno" si legge nel pezzo.

Il film prodotto da Amazon Studios e Lionsgate vedrà il ritorno di gran parte del cast principale, se non di tutti gli interpreti, continua sempre People, e dietro la cinepresa ritroveremo il regista del primo capitolo, Paul Feig, anche produttore della pellicola. La sceneggiatura di Un Piccolo Favore 2 è nuovamente affidata a Jessica Sharzer.

Un piccolo favore 2: Blake Lively e Anna Kendrick torneranno nel sequel

Al momento non si hanno conferme da parte di Amazon, ma sarà interessante vedere cosa ci riserverà questo secondo appuntamento con la vlogger Stephanie (Anna Kendrick) e i misteri dietro la figura di Emily Nelson (Blake Lively).