Un piccolo favore 2: matrimonio da favola a Capri per Blake Lively nelle foto leaked dal set

Ciak, si gira a Capri Un piccolo favore 2. Le star Blake Lively e Anna Kendrick sono state avvistate sull'isola nelle foto leaked che le vedono partecipare a un matrimonio di favola in cui Lively (nel ruolo di Emily Nelson) è la sposa e lo sposo è l'attore italiano Michele Morrone, nuovo personaggio del franchise. Anna Kendrick, nel ruolo di Stephanie Smothers, affianca Lively nelle foto e a un certo punto la aiuta con l'abito da sposa.

Le anticipazioni della sinossi

Secondo quanto anticipato dalla sinossi, A Simple Favor 2 porta i personaggi nella "bellissima isola di Capri, in Italia, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli ospiti glamour, aspettatevi omicidi e tradimenti in un matrimonio con più colpi di scena della strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri".

Paul Feig è tornato a dirigere il sequel della commedia-thriller del 2018 Un piccolo favore, basata sul romanzo del 2017 di Darcy Bell. Le star Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack riprenderanno i loro ruoli.

Anna Kendrick aveva precedentemente descritto il concept del sequel come "fantastico" a E! News nel gennaio 2023, spiegando: "Il mio personaggio è diventato un po' più saggio, ma alla fine stiamo parlando sempre di Stephanie".