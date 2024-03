Un piccolo favore 2: Allison Janney si unisce al cast

Allison Janney, l'attrice vincitrice di Oscar e Emmy, nota soprattutto per il ruolo di C.J. Cregg in West Wing, sarebbe in trattative per apparire in Un piccolo favore 2. Il sequel, prodotto dagli Amazon MGM Studios, seguirà Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) sull'isola di Capri, in Italia, dove Emily intende sposare un ricco uomo d'affari italiano. Secondo una sinossi non ufficiale di The InSneider, dove è stato riportato il casting della Janney, "Purtroppo per lei, sembra che ci sia un assassino nella lista degli invitati".

La Janney ha vinto l'Oscar per un ruolo da non protagonista in Tonya e vanta un totale di sette Emmy in carriera: quattro per The West Wing, due per Mom e uno per Masters of Sex.

In questo secondo capitolo torneranno Blake Lively e Anna Kendrick, oltre a Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack. Tra i nuovi membri del cast figurano Elena Sofia Ricci, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Aparna Nancherla, Taylor Ortega e Lorenzo De Moor. La regia è affidata a Paul Feig.

I dettagli del film

Un piccolo favore 2 ha una sceneggiatura di Jessica Sharzer, con un passaggio di riscrittura da parte di Laeta Kalogridis, Steve Yockey e Feig. Feig produrrà il film sotto la sua insegna Feigco, con Laura Fischer che si occuperà anche della produzione. Sharzer ha scritto anche il primo film (basato sui personaggi creati da Darcy Bell) e sarà anche produttrice esecutiva.

Un piccolo favore ha guadagnato 97 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di circa 20 milioni di dollari nel 2018.