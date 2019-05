Un giorno di pioggia a New York: il primo trailer del film di Woody Allen

Un giorno di pioggia a New York arriverà nei cinema a ottobre e Woody Allen ha condiviso il primo trailer del progetto.

Il film avrebbe dovuto essere distribuito circa un anno fa da Amazon che ha invece interrotto la collaborazione con il regista, dando il via a una causa legale tuttora in corso.

Il trailer di Un giorno di pioggia a New York mostra la protagonista interpretata da Elle Fanning ottenere un colloquio con un famoso regista americano che le rivela di essere alle prese con una crisi personale e professionale.

Il personaggio affidato a Timothée Chalamet viene invece coinvolto da un amico come attore in un lungometraggio, ritrovandosi alle prese con un'affascinante attrice.

La giovane coppia entrerà quindi in crisi a causa del brillante mondo del cinema, tra impegni di lavoro, celebrità e segreti.

Lucky Red ha annunciato che si occuperà distribuzione nelle sale italiane e la data prevista per il suo debutto nei cinema è stata fissata per il 3 ottobre 2019.

I protagonisti sono Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

