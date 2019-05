Un giorno di pioggia a New York: il primo poster del film di Woody Allen

Un giorno di pioggia a New York è il nuovo film di Woody Allen e online è arrivato il poster ufficiale del travagliato progetto.

Il lungometraggio, dopo la rinuncia di Amazon Studios, non è riuscito a lungo a trovare dei distributori internazionali, tuttavia dopo molta attesa Lucky Red ha annunciato che si occuperà della sua presenza nelle sale italiane e la data prevista per il suo debutto nei cinema è stata fissata per il 3 ottobre 2019.

La trama di Un giorno di pioggia a New York non è ancora stata rivelata, mentre i protagonisti sono Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

Il lungometraggio rientrava nell'accordo che Woody Allen aveva stretto con Amazon Studios, al centro di una causa legale legata proprio alla mancata distribuzione nonostante il lavoro sia da tempo concluso.

Ecco il poster:

A Rainy Day in New York: il poster del film diretto da Woody Allen

