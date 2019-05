Un giorno di pioggia a New York: Amazon ha restituito i diritti del film di Woody Allen

Amazon ha restituito i diritti del nuovo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York.

A Rainy Day in New York: Elle Fanning e Jude Law in una scena

Quando la pagina ufficiale di Woody Allen aveva diffuso su Facebook il trailer di Un giorno di pioggia a New York accompagnandolo con la scritta "coming soon", aveva riacceso le speranze del pubblico americano, ma a quanto pare Amazon Studios ha deciso di non attirarsi le critiche distribuendo il film del controverso autore. Adesso Woody Allen è libero di trovarsi un nuovo distributore per il mercato americano, impresa non facile dopo le accuse piovute su di lui.

Un giorno di pioggia a New York ha già trovato distribuzione in Italia, dove uscirà il 3 ottobre con Lucky Red, Francia (uscirà con Contracorriente Films il 18 settembre, e Germania (Filmwelt/NFP). Il destino del film in patria è ben più complicato.

Woody Allen e Amazon sono in causa per quanto riguarda l'accordo stretto in passato, accordo multiprogetto da 80 milioni di dollari decaduto dopo che le accuse di molestie sessuali da parte della figlia sono riemerse durante il #MeToo. Al momento né Amazon né il portavoce di Woody Allen hanno commentato la faccenda.

Woody Allen: nessun editore vuole pubblicare la sua autobiografia

Un giorno di pioggia a New York vede protagonisti Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach. Al centro della trama troviamo l'ingenua giovane interpretata da Elle Fanning corteggiata dal personaggio di Chalamet. La ragazza, però, è attratta da un uomo più grande, un regista interpretato da Liev Schreiber che ha 30 anni più di lei.