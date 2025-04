Un film Minecraft primo per il quarto weekend al box office italiano

Un film Minecraft è il vincitore del weekend per la quarta settimana consecutiva, alle sue spalle troviamo il debutto dell'horror Until Dawn - Fino all'alba.

Nessuna novità in vetta al box office italiano. Un film Minecraft conserva la prima posizione per il quarto weekend consecutivo con altri 774 mila euro d'incasso che portano l'adattamento del divertente videogame interpretato dalle star Jack Black e Jason Momoa a oltre 11,2 milioni complessivi. A livello globale, la pellicola vola verso gli 817 milioni, e si avvia a diventare uno dei maggiori successi dell'anno. Il segreto di tanta attenzione da parte del pubblico ve lo spieghiamo nella nostra recensione di Un film Minecraft.

Ancora un adattamento da videogame al secondo posto: si tratta di Until Dawn - Fino all'alba, sanguinolento horror diretto da David F. Sandberg, che racconta lo scontro tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna. Il film apre con un incasso di 646.000 euro raccolto in 274 sale e 79.786 presenze (dati Cinetel).

Una scena di Until Dawn

Terzo posto per la commedia di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo 30 notti con il mio ex, che incassa altri 388 mila euro arrivando a superare il milione di euro in due settimane. Al centro della storia troviamo l'apprensivo Bruno, che si lascia convincere dalla figlia adolescente a ospitare per un mese la sua ex moglie Terry, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Ma la convivenza si rivelerà più complessa del previsto.

Debutto fiacco per The Accountant 2, il thriller seriale con star Ben Affleck e Jon Bernthal. Solo 384.000 euro di incasso da 268 sale per la pellicola incentrata sul personaggio di Christian Wolff, che ha un vero e proprio talento nel risolvere problemi complessi. Quando una sua vecchia conoscenza viene uccisa e sulla scena del crimine viene trovato un messaggio criptico in cui si dice 'trova il contabile', Wolff si ritrova a dover risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessarie misure estreme, Wolff ingaggia suo fratello Brax (Jon Bernthal), un killer particolarmente letale.

Quinta posizione per Pink Floyd At Pompeii - MCMLXXII, edizione restaurata dello storico film-concerto dei Pink Floyd del 1972 che debutta con 341.000 euro di incasso da 212 sale.