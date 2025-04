The Accountant 3, Anna Kendrick è pronta a tornare? Gavin O'Connor ammette: "Ci sarebbe al 100%"

La star di Tra le nuvole e New Moon potrebbe di nuovo recitare in un terzo film del franchise con Ben Affleck dopo aver disertato il sequel.

Nonostante non abbia ricoperto di nuovo il ruolo di Dana Cummings in The Accountant 2, Anna Kendrick potrebbe far parte del terzo film, visto che il regista Gavin O'Connor lo sta pianificando e vorrebbe coinvolgerla nel cast.

Al New York Times, Ben Affleck e Gavin O'Connor hanno parlato anche di questa possibilità, spiegando il motivo per il quale Kendrick era assente nel secondo lungometraggio.

Gavin O'Connor vuole Anna Kendrick in The Accountant 3

Ben Affleck tornerebbe subito in un terzo film, spiegando di essere soltanto in attesa di una grande sceneggiatura da O'Connor e Bill Dubuque, lo sceneggiatore.

"Abbiamo avuto delle conversazioni preliminari, io e Bill" ha spiegato il regista "Personalmente, sto cercando di evitare un altro film 'rompicapo', ne abbiamo già fatti due. Una di cosa di cui abbiamo parlato è riportare Anna Kendrick. Magari Christian [Affleck] potrà finalmente avere l'amore che si merita".

Anna Kendrick in The Accountant

Non solo, perché Anna Kendrick pare abbia aperto alla possibilità di tornare:"Ci siamo scambiati dei messaggi, mi ha detto che sarebbe al 100% dei nostri se volessimo".

Il motivo dell'assenza di Anna Kendrick in The Accountant 2

In un'altra intervista, Gavin O'Connor ha spiegato che il personaggio di Anna Kendrick non era previsto in The Accountant 2, poiché il vero fulcro era il rapporto tra Christian e suo fratello Braxton [Jon Bernthal] dopo l'emozionante reunion del primo film.

Ben Affleck e Jon Bernthal in The Accountant 2

"Abbiamo sempre pensato a tre film" ha spiegato O'Connor "Quando abbiamo iniziato a parlare del secondo volevamo evitare di inserire una storia d'amore, era fondamentale. Volevamo un rapporto tra fratelli, tipo 48 Ore o Prima di mezzanotte, una sorta di buddy movie". Le cose cambieranno nel terzo film:"Se sarà con Anna, Christian dovrà trovare l'amore e la connessione".