Un film Minecraft continua a infrangere record, altri 80 milioni al box office USA

Inarrestabile il successo economico di Un film Minecraft. La pellicola con Jack Black e Jason Momoa ispirata al popolare videogame prosegue la sua corsa inarrestabile conservando la vetta del box office USA con altri 80,6 milioni di incasso, e la flessione del 50% negli incassi rispetto al passato weekend. Finora, l'adattamento del videogioco per ragazzi di Warner Bros. e Legendary ha incassato 281 milioni di dollari negli Stati Uniti e 550 milioni a livello globale. Dopo 10 giorni di programmazione, Minecraft è già il maggior incasso dell'anno, davanti a Captain America: Brave New World(199 milioni di dollari negli Stati Uniti, 410 milioni di dollari a livello globale).

"Un film Minecraft è arrivato come la cavalleria dopo un marzo molto lento per le sale", ha affermato l'analista di Comscore Paul Dergarabedian. "Questa è un'ottima notizia in vista dell'inizio della stagione cinematografica estiva".

Tanti debutti nella top 5

La prima tra le new entry del botteghino americano è la pellicola d'animazione a sfondo religioso The King of Kings, film per famiglie degli Angel Studios che ha esordito al secondo posto con un incasso di 19 milioni di dollari da 3.200 sale e una media per sala di 5.953 dollari. Cast vocale all star con le voci di Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill e Pierce Brosnan per la pellicola che vede il giovane autore Charles Dickens impegnato a narrare la biografia di Gesù Cristo. I critici cinematografici hanno espresso pareri contrastanti (63% su Rotten Tomatoes), ma il pubblico sembra entusiasta assegnando il massimo dei voti su CinemaScore. Angel Studios, la società di distribuzione religiosa, ha incentivato le famiglie a recarsi al cinema con l'iniziativa "Kids Go Free", consentendo ai bambini di vedere il film senza costi aggiuntivi con l'acquisto di un biglietto per adulti.

Rami Malek e Julianne Nicholson in Operazione vendetta

Debutta al terzo posto Operazione vendetta, action thriller con Rami Malek e Rachel Brosnahan. 15 milioni di incasso da 3.400 sale e una media per sala di 4.411 dollari per la pellicola costata 60 milioni che vede Malek nei panni di un analista della CIA intento a dare la caccia ai terroristi che hanno causato la morte della moglie. Fanno parte del cast anche Julianne Nicholson, Jon Bernthal e Laurence Fishburne.

Dopo il successo di Civil War, tutti gli occhi erano puntati sul nuovo film di Alex Garland, Warfare, ancora una pellicola a tema bellico per lo scrittore e regista inglese che stavolta si concentra sull'esperienza in Iraq di Ray Mendoza, ex Navy SEAL. Debutto da 8,3 milioni in 2.670 sale, con una media per sala di 3.109 dollari per la pellicola che cattura in tempo reale un plotone di soldati mentre attraversa il territorio lacerato da rivolte. Il film, che ha un budget di 20 milioni, vede interpreti di primo piano tra cui la star di Stranger Things e I Fantastici 4: Gli inizi Joseph Quinn, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Noah Centineo, Michael Gandolfini e Charles Melton.

A chiudere la top 5 troviamo l'horror Universal/Blumhouse Drop - Accetta o Rifiuta, che ha aperto incassando 7,7 milioni di dollari da 3.085 sale, con una media per sala di 2.431 dollari. All'estero, il film ha incassato 2 milioni di dollari da 47 territori, per un lancio globale di 10 milioni di dollari. Un inizio deludente, se non fosse che Drop è costato solo 11 milioni di dollari, quindi non ha bisogno di grandi investimenti per generare incassi. Al centro della storia troviamo una madre vedova di nome Violet (la rivelazione di The White Lotus Meghann Fahy) che riceve misteriosi messaggi telefonici durante il suo primo appuntamento al ristorante con un uomo di nome Henry. Chiunque li stia inviando è diabolico; minacciano di uccidere suo figlio e sua sorella se prima non uccide l'uomo dall'altra parte del tavolo.