Un film Minecraft: i cinema prendono provvedimenti per porre fine a trend di TikTok e urla in sala

Le proiezioni nel Regno Unito di Un Film Minecraft sembrano abbiano suscitato delle reazioni non particolarmente gradite e la catena Cineworld ha avvisato gli spettatori che verranno fatti allontanare dai cinema senza poter chiedere un rimborso se si comporteranno in modo indisciplinato.

Sui social media, dall'uscita del lungometraggio tratto dal gioco, si sono diffusi numerosi video e post in cui si vede il pubblico mentre applaude, urla, lancia popcorn, e non solo, durante la visione.

Gli annunci per assicurare un'esperienza positiva in sala

Cineworld, dopo aver dovuto fare i conti con il caos in sala durante le proiezioni di Un film Minecraft - di cui potete leggere la nostra recensione, ha quindi dovuto rilasciare un comunicato per provare a porre fine alla realizzazione di contenuti destinati a TikTok o altre piattaforme.

L'avviso diramato dalla catena spiega: "Ogni forma di comportamento anti-sociale, specialmente qualsiasi cosa che potrebbe disturbare altri spettatori come urlare a voce alta, applaudire e inveire non sarà tollerato. Chiunque si comporterà in questa maniera verrà rimosso dalla proiezione e non potrà richiedere un rimborso".

Una foto di Un Film Minecraft

Altre catene si sono ritrovate obbligate a diffondere avvisi simili. I responsabili di REEL hanno spiegato: "Per assicurare che tutti possano avere la migliore esperienza al cinema, stiamo aumentando i controlli durante le proiezioni. Comportamenti indisciplinati, compresi partecipazioni a trend di TikTok, prima, durante, o dopo una proiezione, non saranno tollerati. Verrà chiesto a chiunque disturbi di andarsene e, se necessario, si chiederà l'intervento della polizia".

Il successo del film

Un cinema di Glasgow ha voluto sottolineare che sono consapevoli dei trend online che portano a disturbare le proiezioni del lungometraggio con star Jack Black e Jason Momoa, chiedendo quindi di rispettare tutte le altre persone in sala evitando di fare rumore o usare il proprio telefono.

Il lungometraggio, che ha nel cast anche Emma Myers e Danielle Brooks, è stato diretto da Jared Hess e ha incassato 313 milioni di dollari in tutto il mondo fino a questo momento.