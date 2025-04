Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame

Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima.

Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi.

I primi incassi ottenuti dal film

Grazie ai primi dati, Un film Minecraft ha superato l'horror prodotto da Blumhouse e Universal, di cui sta per arrivare il sequel, che era arrivato a quota 10.3 milioni di dollari.

Super Mario Bros. Il Film non ha invece avuto le anteprime perché era stato distribuito da Illumination/Universal/Nintendo nella giornata di mercoledì.

Five Nights at Freddy's ha poi ottenuto 40 milioni di dollari nella prima giornata di programmazione nelle sale americane, salendo a 80 milioni di dollari nel primo weekend.

I protagonisti del film

Il film diretto da Jared Hess sembra destinato a superare quelle cifre, considerando inoltre gli ottimi dati ottenuti sui social media dove la condivisione dei contenuti legati al progetto sono oltre il doppio rispetto ad altri lungometraggi tratti dai videogame, superando persino le cifre registrate da Sonic 3 - Il Film.

A contribuire al successo social del film di Minecraft sarebbe inoltre la popolarità dei suoi protagonisti: Jack Black, Jason Momoa ed Emma Myers possono infatti contare rispettivamente su 32.7 milioni, 20.1 e 9.8 milioni di fan che seguono le loro pagine.

Cosa racconterà il film

Tra gli interpreti ci sono anche Kate McKinnon, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Emma Myers, Jemaine Clement, Sebastian Eugene Hansen.

Al centro della trama ci sono quattro improvvisati avventurieri - Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) - che sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell'Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l'immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato 'costruttore' del posto, Steve (Black). L'avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo... Le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale.

Il popolare videogioco utilizza una grafica in stile Lego e molto stilizzata per dare vita a un'esperienza coinvolgente: i giocatori possono infatti creare un proprio mondo curandone tutti i dettagli, persino la vita delle piante e altri aspetti "naturali", difendendo poi la propria area e i personaggi che la abitano da vari nemici e potenziali rischi.