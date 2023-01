Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles: una battuta del film "da pervertiti" fu modificata

Un compleanno da ricordare - Sixteen Candle è uno dei film più amati di John Hughes. Paul Dooley, che interpretava il padre del personaggio di Molly Ringwald, ha rivelato di aver modificato una delle battute del film perché sembrava "da pervertiti".

Nel suo libro di memorie, Movie Dad: Finding Myself and My Family, On Screen and Off, Paul Dooley ricorda di aver atteso con ansia di filmare la scena a cuore aperto cche condivideva con un allora quindicenne Molly Ringwald.

Sixteen Candles una immagine del film di John Hughes

"Verso la fine del loro discorso, la sceneggiatura vedeva il padre dare una pacca amichevole sul didietro di sua figlia mentre diceva: 'Dove diavolo sono le tue mutandine?'", scrive il caratterista, che oggi ha 94 anni.

La battuta infastidì non solo Dooley, ma anche la vera madre di Molly Ringwald.

"Una pacca sul sedere? Se riesci a rilevare le mutandine mancanti, è più come se la stesse palpando", scrive. In accordo con lo sconcerto della madre di Molly Ringwald, Dooley decise di improvvisare una battuta diversa.

John Hughes, l'eredità e le citazioni dei suoi film in rosa e nerd

"Volevo che il padre dicesse, 'Quando finalmente incontrerai l'uomo giusto, assicurati che sappia che indossi i pantaloni in famiglia'", scrive, aggiungendo che sebbene l'osservazione fosse innocente, era anche carica di significato dato il pubblico sa che il personaggio di Molly Ringwald, Sam Baker, ha regalato a un ragazzo la sua biancheria intima.

"La mamma di Molly ha apprezzato molto", ricorda Dooley. "L'abbiamo portato al regista John Hughes ed è piaciuto anche a lui. Questo è diventato il finale della scena".