Breakfast Club, Molly Ringwald definisce 'particolare e un po' strano' il rapporto con il regista John Hughes

In una recente intervista, Molly Ringwald ha definito il suo status di musa adolescente di John Hughes negli anni '80 'particolare'. La star di Breakfast Club ha riflettuto sul legame con il regista.

L'attrice recitò per il regista in Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare e Breakfast Club, due film che sono entrati nell'immaginario del cinema di quel decennio.

Il rapporto di Molly Ringwald con John Hughes

"È particolare. Si tratta di un complimento. Ho sempre pensato che fosse incredibilmente lusinghiero" ha raccontato Ringwald sul rapporto con Hughes nel podcast di Monica Lewinsky.

Una scena di Breakfast Club

"Guardando indietro" ammette l'attrice "C'è qualcosa di un po' strano in tutto ciò". L'incontro con John Hughes ha cambiato la vita di Molly Ringwald in giovanissima età, quando iniziò a recitare in tv e al cinema.

La carriera di Molly Ringwald e le collaborazioni con John Hughes

I due lavorarono insieme la prima volta nel 1984, sul set del primo film di John Hughes, Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare. Quando il regista scrisse la sceneggiatura, aveva una foto di Ringwald appesa sopra la scrivania come fonte d'ispirazione.

All'epoca del film, Molly Ringwald aveva già recitato in diversi film e programmi tv, ed era stata nominata a svariati premi per il suo debutto in La tempesta di Paul Mazursky.

Molly Ringwald con John Hughes e Michael Schoeffling in Sixteen Candles

"Sixteen Candles è stato il suo debutto alla regia" ha spiegato Ringwald "Io in realtà avevo più esperienza di lui ma avevo solo 15 anni, quindi non avevo molta esperienza di vita. Non mi sembrava così strano essere la sua musa. Adesso sì".

Nel cast di Sixteen Candles anche Michael Schoeffling, Anthony Michael Hall, Gedde Watanabe e Justin Henry.