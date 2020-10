Un altro giro di Thomas Vinterberg vince il BFI London Film Festival 2020

Il BFI London Film Festival 2020 si è concluso ieri con una cerimonia virtuale in cui è stato annunciato il vincitore di questa edizione, Un altro giro di Thomas Vinterberg, che domani verrà presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

Quest'anno a premiare i vari titoli in questa versione ibrida - parte fisica e parte virtuale - è stato il pubblico che ha potuto votare tutti i titoli eleggibili.

Un altro giro, diretto da Thomas Vinterberg e interpretato da Mads Mikkelsen, elabora la teoria secondo cui nasciamo con una piccola quantità di alcol nel sangue e così una moderata ubriachezza spalancherebbe le nostre menti al mondo che ci circonda, riducendo i nostri problemi e aumentando la creatività. Incoraggiati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti demotivati insegnanti delle scuole superiori, intraprendono un esperimento mirato a mantenere un livello costante di alcol nel sangue per tutta la giornata lavorativa. Inizialmente i risultati sono positivi e il piccolo progetto si trasforma in un vero studio accademico. Ma l'esperimento causerà conseguenze inattese.

Ecco gli altri premi del BFI London Film Festival 2020:

Miglior Documentario:

The Painter and the Thief di Benjamin Ree

Miglior corto:

SHUTTLECOCK di Tommy Gillard

Miglior XR/IMMERSIVE ART:

TO MISS THE ENDING di Anna West e David Callanan

La regista di Wildfire, Cathy Brady, è stata premiata con l'IWC Schaffhausen Filmmaker Bursary ricevendo 50.000 sterline per l'opera prima o seconda più interessante presente nel programma del festival.