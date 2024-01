Chris Rock sarà il regista del remake americano di Un altro giro

Chris Rock sarà il regista del remake di Un altro giro, il film del 2020 diretto da Thomas Vinterberg che ha conquistato l'Oscar e il BAFTA come Miglior Film Straniero.

Il progetto, che vedrà la star della comicità nel team che si occuperà dello sviluppo, sarà realizzato da Appian Way, di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, e Makeready per Fifth Season.

Il progetto

Chris Rock si occuperà dello sviluppo del remake di Un altro giro collaborando con un nuovo sceneggiatore, non ancora annunciato, che sostituirà Stuart Bloomberg.

L'attore, prossimamente, sarà impegnato dietro la macchina da presa anche in occasione di King: A Life, sulla vita di Martin Luther King, e un lungometraggio senza ancora un titolo ufficiale di cui sarà lo sceneggiatore.

Un altro giro è stato scritto da Vinterberg e Tobias Lindholm. Nel cast c'erano Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang e Lars Ranthe. Al centro della trama c'erano dei professori di liceo che decidono di fare un esperimento e affrontano le giornate quasi ubriachi, mantenendo un certo livello di alcol in circolo per aumentare la propria creatività e felicità.