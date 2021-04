Un altro giro: Leonardo DiCaprio star del remake del film?

Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del remake di Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg vincitore dell'Oscar come Miglior Film Straniero.

L'attore ha infatti ottenuto, con la propria casa di produzione, i diritti per realizzare una nuova versione del lungometraggio danese in collaborazione con Endeavor Content e Makeready.

Leonardo DiCaprio potrebbe quindi interpretare nel remake di Un altro giro la parte interpretata nell'originale da Mads Mikkelsen, ovvero quella di un insegnante che decide di compiere un esperimento e verificare in che modo assumere dell'alcol durante la giornata lo aiuti ad affrontare la vita e i problemi personali e professionali.

Thomas Vinterberg avrebbe approvato l'idea dell'attore premio Oscar alle prese con il ruolo di Martin e, nonostante non sia stato scelto uno sceneggiatore e un regista per il remake, sembra che la produzione voglia realizzare il film in tempi brevi.

Un altro giro segue quattro amici, tutti insegnanti di scuola superiore, che decidono di testare una teoria che potrebbe migliorare la loro esistenza personale e professionale mantenendo un livello costante di alcool nel sangue. Il risultato iniziale è positivo, la vita sociale ha un'impennata, ma a lungo andare la faccenda prende una piega troppo estrema.

Mads Mikkelsen affianca Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe e Magnus Millang. Thomas Vinterberg ha scritto il film insieme a Tobias Lindhol.