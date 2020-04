Tyler Rake, su Netflix in streaming da oggi

Tyler Rake arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: disponibile in streaming il film con Chris Hemsworth, prodotto dai fratelli Russo, registi del colossale Avengers: Endgame.

Chris Hemsworth smette così i panni del dio del Tuono Thor per vestire quelli del mercenario che opera nel mercato nero, e che non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Tyler Rake: Chris Hemsworth con Rudhraksh Jaiswal in una scena del film

Thriller elettrizzante e pieno di azione diretto da Sam Hargrave - lo stuntman coordinator di tantissimi capitoli del Marvel Cinematic Universe al suo primo ruolo da regista di lungometraggio - Tyler Rake vede tra i produttori, oltre a Joe Russo ed Anthony Russo, anche Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin come produttori. Nel cast accanto al protagonista anche Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour.

Tyler Rake è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.