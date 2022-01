Chris Hemsworth, il workout per Tyler Rake 2 è appena iniziato (FOTO)

Chris Hemsworth è tornato a darci dentro in palestra per recitare in Tyler Rake 2; il volto di Thor ha postato una foto su Instagram in cui si può ammirare il suo fisico scolpito.

Chris Hemsworth è noto soprattutto per aver interpretato Thor nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, l'attore ha recitato anche in numerosi altri progetti e Tyler Rake appartiene a questa categoria. Hemsworth ha condiviso su Instagram una foto che mostra il suo allenamento in vista di Tyler Rake 2.

Al momento, l'obiettivo di Chris Hemsworth è quello di tornare in forma in vista del sequel di Tyler Rake, progetto distribuito su Netflix nel 2020. L'attore ha postato su Instagram una fotografia che lo mostra intento nel workout in modo tale da prepararsi alle riprese di Tyler Rake 2. Nella foto incriminata, Hemsworth sfoggia un fisico da invidiare e sembrerebbe già più che pronto per la lavorazione del film.

I tempi di Thor grasso, a quanto pare, sono ben lontani! Qualche tempo fa, i fratelli Russo hanno postato attraverso il loro profilo Instagram una breve clip in cui Hemsworth annuncia il ritorno del suo personaggio.

Ma quali sono le ragioni alla base del workout matto e disperatissimo di cui Chris Hemsworth ha mostrato uno scatto su Instagram? Beh, i gelati al gusto di bubblegum!

Proprio ieri, infatti, l'attore ha postato una fotografia che lo mostra mangiare un gelato al gusto di bubblegum insieme a Elsa Pataky. Hemsworth ha scritto: "Gelato al gusto di bubblegum con zucchero filato! Quattro settimane di sgarri in un giorno solo e nessun rimpianto!".

Inizialmente previsto per il 2022, Tyler Rake dovrebbe uscire su Netflix nel corso del 2023.