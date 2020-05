Tyler Rake, ci sarà un sequel del film Netflix? “Forse”, risponde Joe Russo

Tyler Rake: Chris Hemsworth con Rudhraksh Jaiswal in una scena del film

Joe Russo, co-produttore e sceneggiatore di Tyler Rake, si è pronunciato sulla possibilità di un sequel del film disponibile su Netflix. Intervistato al riguardo da Collider, Russo ha detto "Forse", per poi essere più preciso: "Quando c'è un personaggio interessante, e un mondo interessante da esplorare insieme a un grande regista, c'è voglia di continuare a esplorarli. Io e mio fratello amiamo i franchise e le storie serializzate. Quindi sarebbe molto bello fare un secondo film. Le conversazioni preliminari ci sono state. La domanda è: Ha senso? C'è la storia giusta da raccontare? Siamo felici di raccontarla? Sam Hargrave, il regista, ha voglia di raccontarla? Chris Hemsworth, ha voglia di raccontarla? C'è ancora molto lavoro da fare al riguardo."

Tyler Rake: Sam Hargrave, Chris Hemsworth sul set

Oltre a Joe Russo, Collider ha anche intervistato Sam Hargrave, il regista di Tyler Rake, anch'egli interessato a raccontare un'altra storia ambientata in quel mondo, ma non per forza un seguito: "Non ne abbiamo parlato sul set, ma se n'è parlato. E a quel punto Joe ha fatto un'osservazione interessante, cioè che il più delle volte si realizza un sequel. Raramente si va indietro nel tempo per un prequel. C'è una grande alchimia tra Chris Hemsworth e David Harbour, e sarebbe interessante tornare indietro e approfondirla in un prequel."

Tyler Rake potrebbe quindi tornare in un film ambientato nel passato, al fianco dell'amico Gaspar, invece che in un sequel diretto, lasciando spazio all'ambiguità del finale del film (non si sa se Rake è ancora vivo o meno). In ogni caso sarebbe una scelta logica, dato che stando ai dati ufficiali, con 90 milioni di persone che lo hanno guardato nel primo mese di programmazione, il prototipo sarebbe ora il film originale Netflix più popolare di sempre. Hemsworth ha ringraziato i fan su Instagram per questa cifra da record.