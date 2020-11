Tyler Rake 2: Joe Russo spera che le riprese si svolgano nel 2021

Le riprese del film Tyler Rake 2 sembra siano previste per il 2021, come rivelato da Joe Russo in una nuova intervista.

Il primo capitolo del progetto prodotto per Netflix con star Chris Hemsworth ha ottenuto alti dati di ascolto sulla piattaforma di streaming, dando ben presto il via libera alla realizzazione di un sequel.

Joe Russo, rispondendo alle domande di Comic Book, ha dichiarato parlando della continuazione di Tyler Rake: "Sì, stiamo ancora lavorando al due. Siamo attualmente nella fase della stesura della sceneggiatura ma stiamo sperando di girarlo il prossimo anno".

Il regista è coinvolto in veste di produttore insieme al fratello Anthony e ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta, Chris Hemsworth è super eccitato, Netflix è eccitata, quindi si tratta solo di completare lo script".

Tyler Rake, la recensione: Chris Hemsworth, eroe d'azione

Il lungometraggio action Tyler Rake mostra l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe nella parte di un mercenario che viene ingaggiato per salvare il figlio (Rudhraksh Jaiswal), che è stato rapito, di un noto criminale. La situazione porterà il protagonista interpretato da Chris Hemsworth a intraprendere un viaggio a Dhaka, Bangladesh, e a stringere un'amicizia improbabile con il ragazzo.

La regia è stata curata da Sam Hargrave e Tyler Rake è disponibile in streaming dal 24 aprile.