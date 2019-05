Twilight ritornerà protagonista con una serie di proiezioni con musica dal vivo!

Twilight ritornerà sugli schermi in una nuova versione che prevede un tour di concerti, come accaduto in passato a The Hunger Games e La La Land.

Il progetto è stato annunciato dalla Lionsgate e prenderà il via ad agosto in Brasile, per poi arrivare, nelle sue prime tappe, in Australia e nel Regno Unito.

Twilight in Concert proporrà dal vivo le composizioni musicali firmate da Carter Burwell per il franchise tratto dal romanzo di Stephenie Meyer che ha incassato in tutto il mondo oltre 3.3 milioni di dollari.

Jennifer Brown, a capo di Lionsgate, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lanciare un altro tour di film con musica dal vivo dopo i concerti evento organizzati a livello internazionale per Hunger Games e La La Land. La combinazione della brillante narrazione di Stephenie Meyer, del genio musicale di Carter Burwell, un film veramente leggendario e una saga letteraria continueranno a espandere il mondo di Twilight e attirare molti nuovi fan intorno al mondo".

Il film diretto da Catherine Hardwicke ha lanciato la carriera di Kristen Stewart e Robert Pattinson, interpreti di Bella Swan e del suo amato vampiro Edward Cullen.

Robert Pattinson su Twilight: "pronto a una reunion nella saga"