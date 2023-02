Twilight, Taylor Lautner: "La faida Edward vs Jacob ha influenzato il mio rapporto con Robert Pattinson"

Uno dei punti focali del franchise di Twilight, arrivato nelle sale nel 2008, è stato rappresentato dalla faida tra il licantropo Jacob Black (Taylor Lautner) e il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson), protagonisti di un triangolo amoroso con Bella Swan (Kirsten Stewart).

Taylor ha parlato in una recente intervista di come questa faida, portata all'estremo dai fan, avesse impattato il suo rapporto lavorativo con il collega Robert Pattinson.

"Ero così giovane. Avevo soltanto 16 anni quando uscì il primo Twilight e 17 quando arrivarono i seguiti. Quando la saga era ormai ultimata avevo appena 19 anni. Proprio perchè ero così giovane per me era molto strano viaggiare in giro per il mondo e vedere queste fazioni di fan che si dividevano tra me e Rob. Sceglievano un personaggio rispetto all'altro creando un senso di competizione che, ovviamente, tra me e Rob non c'era all'infuori del set. Ma è stato ugualmente tutto molto strano e questa faida creata dai fan ha impattato il mio rapporto con lui" ha dichiarato ai microfoni del podcast The Toast.

Non è la prima volta che Taylor ha qualcosa di non particolarmente positivo da dire nei confronti del franchise. In passato aveva condannato la dieta particolarmente restrittiva a cui era stato sottoposto per mettere su 15 chili di muscoli per il ruolo.

Pur se accolto in maniera altalenante dalla critica, il successo commerciale di Twilight resta impresso nella storia commerciale del cinema, ispirato proprio dalla curiosità che questi personaggi si trascinano dietro di film in film.