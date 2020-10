Twilight: Robert Pattinson voleva "strangolare" Kristen Stewart in una scena di Eclipse

Kristen Stewart ha fatto impazzire Robert Pattinson sul set di The Twilight Saga: Eclipse durante una scena in cui l'attore era già in grande difficoltà.

Durante la lavorazione di The Twilight Saga: Eclipse, c'è stata una particolare scena che ha messo in difficoltà Robert Pattinson facendogli venire la voglia di strangolare la collega Kristen Stewart.

La prima immagine tratta dal film The Twilight Saga: Eclipse con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Robert Pattinson e Kristen Stewart hanno sempre avuto due approcci molto diversi alla recitazione e ai personaggi. Questa diversità si è palesata soprattutto durante la lavorazione di The Twilight Saga: Eclipse. Una scena in particolare ha messo in crisi Pattinson, si tratta della sequenza ambientata in tenda. La claustrofobia dell'attore lo ha messo infatti in difficoltà, come ha svelato lui stesso:

"La prima volta che abbiamo girato la scena della tenda, stavo impazzendo. Non so perché. Credo dipendesse dalla mia claustrofobia perché eravamo chiusi in una tenda insieme. Non ce la facevo, ho iniziato a dimenticare le mie battute, ero così nervoso. Avrei voluto solo dare un pugno a quelli che mi stavano vicino."

Vedendo la grande difficoltà del suo compagno, Kristen Stewart ha cercato di alleggerire la situazione, ma non ha funzionato. "Abbiamo fatto tre take, Kristen dove fingere di dormire sul pavimento, ma ha visto che io stavo dando di matto. A metà ripresa, ha aperto gli occhi all'improvviso, mi ha fissato e ha cercato di farmi ridere durante l'intera scena" ricorda Pattinson.

In un primo tempo l'attore inglese ha avuto l'impulso di strangolare la collega birichina, ma poi ha capito che l'esercizio di sopprimere le risate lo aiutava a rilassarsi e ha portato a casa il lavoro: "Era la scena più seria di tutto il film. L'avrei voluta strangolare all'inizio, ma poi non riuscivo a smettere di ridere. Alla fine siamo riusciti a girare un take buono, ed è stato grazie a lei. Reprimere le risate mi ha fatto sentire vivo".