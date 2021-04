The Twilight Saga: Eclipse: Kristen Stewart ha vomitato durante le riprese di una scena

A differenza di quanto si possa credere, la lavorazione di The Twilight Saga: Eclipse non è stata per nulla semplice. In modo particolare, durante le riprese di alcune sequenze, Kristen Stewart ha vomitato tra un ciak e l'altro a causa di un malessere fisico.

Kristen Stewart e Taylor Lautner in una sequenza del film The Twilight Saga: Eclipse

Come riportato da Showbiz CheatSheet, Kristen Stewart, in corrispondenza degli ultimi giorni di riprese di The Twilight Saga: Eclipse non è stata bene. Stephenie Meyer ha raccontato: "Gli ultimi giorni è toccato alla scena della tenda. Era una sequenza abbastanza semplice su cui lavorare. L'unico problema è che Kristen Stewart aveva una fastidiosa influenza intestinale che la portava a vomitare tra un ciak e l'altro".

Per fortuna, però, Kristen Stewart era attorniata da un cast e da una crew composta da persone affettuose. Tra tutti, Taylor Lautner è stato l'interprete che ha più aiutato la Stewart. Stephenie Meyer ha ricordato: "Taylor andava in giro con una sorta di cestino per rifiuti. Lo portava sempre con sé qualora Kristen avesse bisogno di vomitare. Taylor è stato davvero carino. Alla fine siamo riusciti a portare a casa la sequenza nonostante tutti i problemi!".

Infine, l'autrice della saga di Twilight ha parlato delle difficoltà che si incontrano alle prese con il mestiere della recitazione: "Tutti credono che recitare sia semplice e che basti guardare un film per diventare attori. Non è così. E quanto avvenuto a Kristen e al suo malessere lo dimostra. Si può essere raffreddati e si può stare male ma si deve comunque lavorare".