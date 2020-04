Twilight: per Robert Pattinson è "un film strano e disgustoso"

Robert Pattinson ha sempre cercato di scrollarsi di dosso il peso del personaggio che lo ha reso famoso: quello di Edward Cullen di Twilight. Perfino nelle interviste rilasciate dall'attore al fine di promuovere la saga Robert ha sempre cercato, utilizzando ogni strumento in suo possesso, di spostare l'attenzione dall'idea romantica che i fan avevano di lui.

L'attore ha dichiarato in un'intervista recente: "Anche prima di Twilight interpretavo ruoli abbastanza strani. E, ad essere onesti, ho sempre pensato che anche Twilight fosse qualcosa di piuttosto strano. È stato quel tipo di marketing a renderlo mainstream. Se dai uno sguardo alle interviste che facevo, cercavo di far uscire fuori questa cosa in ogni modo, puntavo su ogni elemento che potesse risultare assurdo e spingevo, spingevo, spingevo per farlo risaltare. Ma capisci bene che un solo ragazzo non può competere con l'intero dipartimento del marketing, 'È un'odissea romantica, è bellissimo', No, è semplicemente disgustoso."

Twilight: Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena del film

A proposito della reazione dei fan Pattinson continua dicendo: "È una storia peculiare quella di Twilight. Trovo strana la reazione del pubblico, immagino che i libri siano molto romantici, ma allo stesso tempo non romantici nello stesso senso di Le pagine della nostra vita. Quel film è dolce e struggente, Twilight invece è la storia di questo tizio che trova la ragazza dei suoi sogni e decide di mangiarsela. Mi correggo, non mangiarsela, ma succhiarle il sangue. Non sono altre persone a dirgli che non possono stare insieme, è il suo stesso corpo."

Da allora Robert ha scelto progetti molto meno ambiziosi dal punto di vista commerciale, l'attore ha dimostrato di possedere un talento che va ben oltre i confini di Edward Cullen di Twilight ricevendo incredibili responsi positivi da parte della critica. Pattinson adesso si sta preparando per interpretare il ruolo di Bruce Wayne nel film The Batman, la cui uscita è prevista per il 2021. Nel film, il supereroe avrà circa 30 anni e non sarà né un combattente esperto né un criminale principiante. Il film sarà ambientato durante il secondo anno di Bruce Wayne come giustiziere e si dice che sia influenzato principalmente dal noir, concentrandosi quindi sul lato poliziesco della storia del supereroe.