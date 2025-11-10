Twilight, Robert Pattinson scatena l'entusiasmo dei fan: "Sarei disposto a tornare nella saga"

Robert Pattinson, rispondendo alle domande di Jennifer Lawrence per la rubrica di Vanity Fair in cui le star si sottopongono alla macchina della verità, ha ammesso che sarebbe disposto a tornare nella saga di Twilight.

L'attore ha ottenuto la sua popolarità internazionale proprio grazie al ruolo di Edward Cullen, il vampiro che si innamora dell'umana Bella Swan, legame profondo che cambierà la vita a entrambi.

Le parole di Pattinson

Durante la promozione di Die My Love, Robert Pattinson e Jennifer Lawrence hanno parlato della saga di Twilight. L'attrice premio Oscar ha ricordato di aver fatto un'audizione, finita in modo negativo, per la saga cinematografica, e ha successivamente chiesto all'amico e collega: "Se realizzassero un nuovo film, lo faresti?".

L'interprete di Edward, con una semplice frase che ha scatenato l'entusiasmo dei fan, ha quindi risposto: "Oh sì, certamente".

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

L'attrice premio Oscar ha replicato: "Non penso dovresti, ma okay".

Robert ha quindi sottolineato, ridendo: "Sarebbe grandioso. Mi piace togliere lavori agli attori più giovani... Voglio interpretare di nuovo un diciassettenne".

La star, pur parlando in modo molto ironico, secondo la macchina della verità non stava mentendo all'amica e collega e questo dettaglio ha portato a numerose ipotesi online e sui social media.

Il possibile ritorno della saga

Da tempo si parla di un possibile ritorno della saga di Twilight, sul grande o piccolo schermo, ma attualmente non è stato annunciato nessun progetto tratto dai romanzi di Stephenie Meyer dopo quelli con star la coppia composta da Robert e Kristen Stewart.

La scrittrice, in occasione dei 20 anni del debutto del romanzo, ha ammesso che tra Edward e Jacob, il giovane lupo mannaro interpretato da Taylor Lautner, probabilmente preferirebbe il secondo, avendo sposato nella vita reale qualcuno che in parte gli somiglia, ovvero "il ragazzo che conoscevo fin da piccola".

Meyer, in più occasioni, ha inoltre ammesso che in futuro potrebbero arrivare altri romanzi ambientati nell'universo di Twilight, avendo già scritto alcuni capitoli. Questo dettaglio e le dichiarazioni di Pattinson sembrano destinati ad alimentare ulteriormente le speranze di chi vorrebbe assistere alla continuazione della storia di Bella ed Edward.