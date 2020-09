Twilight, Kristen Stewart racconta che cosa ha provato durante l'ultimo giorno di riprese

Al termine delle riprese dell'ultimo capitolo della saga di Twilight Kristen Stewart si è sentita come se potesse "volare via nel cielo notturno".

Kristen Stewart si è sentita come se potesse "volare via nel cielo notturno" al termine dell'ultima giornata di riprese dell'ultimo capitolo della saga di Twilight. Quando l'attrice ha deciso di interpretare Bella Swan non aveva idea di quanto sarebbe cambiata la sua vita.

Kristen Stewart e Robert Pattinson in una sequenza del film Twilight

Dato che la Stewart non aveva letto i libri, prima di essere scritturata per il film, non aveva idea che la saga avesse un seguito così grande. In seguito, quando ha iniziato a partecipare alle prime conferenze stampa, ha avuto un piccolo assaggio di quanto sarebbe diventato grande il franchise.

In un'intervista con W Magazine la Stewart ha raccontato, in tutta sincerità, che cosa ha provato durante l'ultimo giorno di riprese di Twilight. "Non si sa mai come sarà il momento che sancisce la fine di qualcosa", ha detto la Stewart a proposito del suo ultimo giorno di riprese.

"La strada è stata molto lunga e quindi era una di quelle situazioni in cui pensi in continuazione al momento in cui tutto finirà. Ma è stato difficile vivere appieno quel momento perché lo stavo anticipando da così tanto tempo. Subito dopo mi sono sentita come se potessi volare nel cielo notturno, più leggera di quanto non mi fossi mai sentita in vita mia." Ha concluso l'attrice.