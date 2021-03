Twilight: fan scopre come erano realizzate le scene di corsa nel film, il video è virale su TikTok

Il nuovo video virale di TikTok ha a che fare con il modo in cui corrono i vampiri nel film di Twilight, e la reazione di una fan una volta scoperto come hanno girato le scene in questione.

Saranno passati anche tredici anni dall'uscita al cinema di Twilight, ma non per questo si è smesso di parlare del film con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. Il motivo per cui se sta parlando in questi giorni, tuttavia, ha più a che vedere con una fan reaction su TikTok che altro.

L'utente di TikTok @chloeewebber ha infatti recentemente postato un video che è divenuto virale in men che non si dica, e che riguarda un aspetto preciso della produzione dei film tratti dai romanzi di Stephenie Meyer.

"Non so cosa mi aspettavo, ma non è certo questo!" si legge nella caption del video che mostra in che modo erano rese possibili le scene di corsa a elevata velocità da parte dei Cullen e gli altri vampiri della pellicola.

E qualsiasi cosa si aspettasse lei, di certo noi non ci aspettavamo una reazione genuinamente stupefatta come la sua, che ha fatto sorridere molti fan della saga (il video ha totalizzato più di 7 milioni e mezzo di visualizzazioni finora, come riporta anche il Mirror).

Chissà quali espedienti verranno utilizzati per le scene più mirabolanti nel prossimo film con protagonista Robert Pattinson, The Batman, in uscita nelle sale nel 2022. E chissà se Chloe farà una video reaction anche per quelli.