Twilight, Jennifer Lawrence: 'Ho fatto l'audizione e mi hanno cacciato subito'

Mentre è nei cinema italiani con la commedia piccante Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence rievoca il disastroso provino per Twilight, che avrebbe potuto cambiare la sua vita se solo non fosse stata cacciata subito.

Ospite del podcast Rewatchables, Jennifer Lawrence ha rivelato di aver sostenuto l'audizione per Twilight nel 2008 (non specifica per quale ruolo, ma dovrebbe trattarsi di Bella Swan), ma le cose non sono andate come previsto:

Fidanzata in affitto: Jennifer Lawrence ed Andrew Barth Feldman in una scena

"Ho fatto il provino per Twilight e mi hanno rifiutato immediatamente. Non ho nemmeno ricevuto un call back. Ma la mia vita sarebbe stata totalmente diversa. Sono stata scelta per Hunger Games, credo, un anno dopo."

La star degli X-Men ha spiegato che non sapeva nemmeno per quale ruolo stesse leggendo in quel momento: "Quando fai un'audizione e sei un attore ordinario, ricevi solo cinque pagine in cui c'è scritto qualcosa del tipo, 'Fai la scimmia'. Ho pensato, 'Dannazione'."

Il provino fallito che ha davvero devastato Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence non sembra troppo dispiaciuta all'idea di aver mancato Twilight, che ha lanciato la carriera di Kristen Stewart e Robert Pattinson, ma c'è un ruolo che avrebbe tanto voluto e il pensiero di non essere riuscita a ottenerlo l'ha devastata:

"L'unica volta in cui sono stata davvero devastata dal fallimento di un provino, perché la maggior parte delle volte dici, 'Ah, non era previsto, vai avanti, cosa puoi fare?' è stato in Alice nel Paese delle Meraviglie di Tim Burton. Quello mi ha devastato".

