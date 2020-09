Twilight: Bella Swan è un cattivo esempio per le ragazze? La risposta di Stephenie Meyer

Un decennio dopo il successo stellare di Twilight, la scrittrice Stephenie Meyer torna ad alimentare la popolarità della saga con un nuovo romanzo, Midnight Sun, e i fan tornano a riflettere sul cattivo esempio rappresentato dal personaggio di Bella Swan.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Midnight Sun torna a raccontare la storia di Twilight dalla prospettiva di Edward Cullen e si riaccende il dibattito se Bella Swan rappresenti un modello da non seguire. Stephenie Meyer ha detto la sua sulla questione nel corso di un'ospitata nel podcast Remember Twilight? dichiarando:

"Ci sono persone che credono che Bella non sia un esempio da seguire per una ragazza. Credo che ci sia un fondo di ragione, forse non si dovrebbe essere catturate da un ragazzo fino ad arrivare a quegli eccessi. Se si tratta di un personaggio di fantasia che non esiste ok, avete il mio permesso. Se invece è un ragazzo normale, fate un passo indietro, perché il mio è un romanzo di fantasia ambientato in un mondo che non è reale, ma al tempo stesso credo che le ragazze dovrebbero essere sicure di ciò che vogliono e non aver paura di ciò che vogliono".

La Meyer mette dunque in guardia le ragazze e specifica di non aver fornito un setting reale alla relazione tra Bella ed Edward proprio per evitare che le adolescenti trovassero una corrispondenza troppo stringente. La storia d'amore tra Bella ed Edward ha poco a che vedere con le classiche relazioni tra ragazzi, ma da qui ad additare bella come un cattivo esempio ce ne corre.