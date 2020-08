Twilight: l'autrice ha svelato cosa vorrebbe cambiare nella storia di Edward e Bella

L'autrice Stephenie Meyer torna in auge con il nuovo romanzo Midnight Sun, ulteriore capitolo della saga di Twilight amata da milioni di fan in tutto il mondo e della quale la scrittrice vorrebbe cambiare un solo particolare.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena di Twilight (2008)

In un'intervista con Bustle rilasciata in occasione dell'uscita del nuovo romanzo, Stephenie Meyer ha raccontato di come avrebbe voluto modificare il romanzo originale Twilight, un particolare che ha a che fare con la dichiarazione d'amore di Edward a Bella:

"Quando stavo scrivendo Twilight, le cose andarono bene... Ma poi mi resi conto che [Edward] avrebbe assolutamente dovuto dire a [Bella] che l'amava molto prima. Ci sono stati alcuni momenti in cui ho pensato 'Sì, l'avrebbe dovuto dire proprio qui.' Non posso cambiarlo. Ed è molto frustrante"

L'autrice ha continuato dicendo che Edward, nei film interpretato da Robert Pattinson, avrebbe dovuto dichiarare il proprio amore a Bella, Kristen Stewart, dopo averla salvata a Port Angeles. A quanto pare, nel nuovo romanzo Midnight Sun, raccontato dal punto di vista del giovane vampiro, il protagonista in quel momento pensa proprio a questo ma purtroppo è troppo tardi per cambiare la versione originale della storia.

La versione cinematografica di Twilight è arrivata nel 2008, raccontando la storia diventata best-seller con protagonista la giovane Bella Swan, che incontra e si innamora perdutamente di un ragazzo misterioso di nome Edward che scopre essere un vampiro. Nel cast Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Nikki Reed, Jackson Rathbone e Anna Kendrick.