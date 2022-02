Twilight: Ashley Greene lancia il podcast dedicato al rewatch della saga

I segreti della saga di Twilight verranno raccontati in un podcast ideato da Ashley Greene e a cui parteciperanno varie star dei cinque film che rivedranno la storia di Bella Swan, Edward Cullen e della sua famiglia di vampiri, e di Jacob. Il progetto si intitolerà The Twilight Effect e i primi due episodi saranno distribuiti il 15 marzo.

L'attrice Ashley Greene parlarà dei cinque film di Twilight in trenta puntate realizzate insieme alla sua amica Melanie Howe.

Tra gli ospiti già confermati al progetto ci saranno Kellan Lutz, interprete di Emmett, Nikki Reed che ha la parte di Rosalie, e Peter Facinelli che ha recitato con il ruolo di Carlisle.

Ashley, che ha ottenuto la popolarità internazionale con il ruolo di Alice Cullen, ha spiegato che la presenza dei film su piattaforme di streaming come Netflix e Peacock ha alimentato nuovamente le conversazioni riguardanti la saga. Negli ultimi mesi sono inoltre stati conquistati numerosi nuovi fan appartenenti alle nuove generazioni. L'attrice ha sottolineato: "Ho iniziato a provare nostalgia. Amo i nostri fan. Penso siano incredibili. So che tutti probabilmente sostengono che i propri fan siano i migliori, ma i nostri sono davvero incredibili, quindi ho pensato 'Sarebbe fantastico affrontare la mia nostalgia con altre persone'".

Ashley ha rivelato di aver rivisto il primo film di Twilight: "Poterlo vedere da una prospettiva da adulta è stato folle e mi ha fatto mantenere un po' le distanze e vedere di più ciò che notano i fan perché quando ne fai parte è un po' difficile separare questo elemento e apprezzarli nella sua interezza. E poi volevano realmente coinvolgere i fan. Voglio coinvolgerli il più possibile".

Rivedere alcune scene come quella della partita di baseball, per la star, è stato molto divertente perché sul set la situazione era davvero diversa e non si poteva avere idea dell'aspetto che avrebbe avuto quel momento sugli schermi, oltre a non aver previsto che sarebbe stato un momento così iconico per Alice: "Non potevamo vedere la visione di Catherine Hardwicke. La regista è brillante, ma è un'artista, quindi sul set la situazione è un po' caotica e meno strutturata, non potevamo vedere la versione finita. Quella scena in particolare mi entusiasma perché il risultato è fantastico e non lo avrei mai potuto immaginare. Parte del merito è del montaggio, parte è della musica e parte è grazie al genio di Catherine".

Ashley, inoltre, ha sottolineato che essendo passati vari anni dalle riprese gli attori si sentono maggiormente a proprio agio nel condividere quanto accaduto dietro le scene: "Quando ne facevamo parte si voleva che fosse soltanto nostro. C'era così tanta isteria. Ora sarà davvero fantastico il fatto che le persone pensino 'Ripensiamo al passato e approfondiamo realmente ciò che significava per noi e l'effetto che ha avuto su di noi".

L'attrice ha quindi sottolineato che una delle domande che ha posto ai suoi colleghi è stato quale sia stato l'effetto di Twilight sugli altri membri del cast. Sui social media, inoltre, i fan hanno chiesto se gli attori erano Team Edward o Team Jacob, e se sono ancora amici con Robert Pattinson, Kristen Stewart e con gli altri membri del cast. Per ora non è stato svelato se i protagonisti interverranno nel podcast.