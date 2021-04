Tutto il mio folle amore, su Netflix in streaming da oggi

Su Netflix arriva in streaming da oggi 24 aprile Tutto il mio folle amore, il film datato 2019 di Gabriele Salvatores con Valeria Golino, Claudio Santamaria e Diego Abatantuono.

Presentato Fuori Concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia, Tutto il mio folle amore è liberamente tratto dal romanzo di Fulvio Ervas "Se ti abbraccio non aver paura" e racconta la storia di Vincent, un ragazzo di 16 anni con un grave disturbo della personalità, che la madre Elena e il suo nuovo marito Mario hanno imparato a gestire. L'equilibrio si rompe quando ricompare Willi, il padre naturale del ragazzo che li aveva abbandonati alla notizia della gravidanza. In cerca di libertà, Vincent si intrufolerà nel furgone del padre, cantante diretto verso una tournée nei Balcani. Nel castClaudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e il giovane Giulio Pranno al suo debutto sul grande schermo.

Tutto il mio folle amore: un primo piano di Valeria Golino

"Il viaggio, la musica, le strade senza nome dove emozioni e sentimenti trovano lo spazio per volare. Insomma rock and roll! Di nuovo in strada, dove a volte ho bisogno di tornare", queste le parole dello stesso Gabriele Salvatores per presentare il suo ultimo film. "Come il Pifferaio Magico o un "fool" shakespeariano, un ragazzo di 16 anni si trascina dietro, per strade deserte, i tre adulti più importanti della sua vita. E li costringe a fare i conti con sé stessi e con l'amore che ognuno di loro è riuscito a conservare dentro di sé. Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità".

